Employer Branding neu erfinden Wie mittelständische Unternehmen mit Storytelling ihre Arbeitgebermarke aufpolieren (FOTO)

Hamburg (ots) - Eine Möglichkeit, wie sich mittelständische Unternehmen von der

Konkurrenz abheben und potenzielle Bewerber ansprechen, ist das sogenannte

Employer Branding. Doch wie kann man auch mit begrenzten Ressourcen eine starke

Arbeitgebermarke aufbauen und sich gegenüber großen Playern behaupten? Die

Antwort lautet: Storytelling.



"Motivierenden Erfolgsgeschichten von Menschen, die es vom Praktikanten bis zur

Führungskraft geschafft haben, sind genau das, was potenzielle Bewerber lesen

wollen. Geschichten wecken in uns das Interesse und die Begeisterung für eine

Marke oder ein Unternehmen. Wir wollen uns damit identifizieren und Teil davon

werden", erklärt Norbert Nagy. Er ist Unternehmensberater für mittelständische

Unternehmen und weiß, wie man eine starke Arbeitgebermarke aufbaut. In folgendem

Artikel zeigt er, wie mittelständische Unternehmen das Employer Branding neu

erfinden können und welche Rolle Storytelling dabei spielt.