ISH 2023 Remeha zieht sehr erfolgreiche Messebilanz (FOTO)

Emsdetten/Frankfurt (ots) - Proppenvoller Messestand an allen fünf Tagen,

Tausende Besucher und Gespräche, extrem hohes Interesse an den Produktneuheiten

und Lösungen für die Wärmewende. Remeha, Hersteller von Wärmepumpen,

Brennwertheizungen und Hybridheizungen, zieht nach Abschluss der Weltleitmesse

ISH in Frankfurt (13.-17. März) eine sehr positive Messebilanz.



"Besser hätten wir uns kaum präsentieren können", blickt Geschäftsführer

Christian Sieg auf die ISH zurück. "Die intensive Vorbereitung, die durchdachte

Standkonzeption und nicht zuletzt die grenzenlos positive Energie während der

Messetage hat uns herausstechen lassen unter den starken Mitbewerbern."