Gehaltsplus kommt kaum an? Recruitingexperte nennt 10 Benefits, die Unternehmer ihren Mitarbeitern steueroptimiert geben können (FOTO)

Mitarbeiter-Benefits im ÜberblickSteuerfreie Gehaltsextras bringen eine Vielzahl von Vorteilen mit sich: Demaktuellen Steuerrecht zufolge können Mitarbeiter je nach Funktion und Einkommenbis zu 2.530 Euro in Form staatlich geförderter Entgelt-Benefits erhalten - unddas steuer- und sozialversicherungsfrei. Dennoch sind diese Gehaltsextras denmeisten Unternehmen weitestgehend unbekannt. Im Folgenden daher zehn typischesteuerfreie Benefits, die Arbeitnehmern bei gleichzeitiger Reduzierung derPersonalkosten mehr Netto vom Brutto ermöglichen:1. 50 Euro SachbezugSeit 2022 liegt die Freigrenze für steuerfreie Sachbezüge bei 50 Euro im Monat.Diese Bezüge dürfen allen Mitarbeitern im Unternehmen gewährt werden. Somithaben Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern ein Gehaltsextra von biszu 600 Euro netto jährlich unversteuert und sozialversicherungsfrei zurVerfügung zu stellen.2. InternetpauschaleJeder internetnutzende Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber eine sogenannteInternetpauschale als Kostenzuschuss erhalten - auch dann, wenn es sich um reinprivat verursachte Gebühren handelt.3. Kita-ZuschussUnternehmen haben die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern einen sofortigenmonatlichen Zuschuss für die Betreuung von noch nicht schulpflichtigen Kindernzur Verfügung zu stellen. Solange der Nachweis zur Betreuungsleistung erbrachtwird, ist dieser monatliche Zuschuss komplett steuer- undsozialversicherungsfrei.4. ErholungsbeihilfeErholungsbeihilfen sind Leistungen des Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer undseiner Familie zweckgebunden für eine Kur oder einen Urlaub zur Verfügunggestellt werden. Neben Barzuschüssen gehört auch die Unterbringung inFerienheimen zu den typischen Erholungsbeihilfen.5. MobilitätskostenAlternativ zum Firmenwagen können Unternehmen ihren Mitarbeitern einMobilitätsbudget zur Verfügung stellen, das das komplette Spektrum an

Hamburg (ots) - Gehaltserhöhungen klingen für die meisten Arbeitnehmer nach einer tollen Kompensation für mehr Verantwortung im Beruf. In Realität kommen von einer Gehaltserhöhung in Höhe von 100 Euro jedoch in den meisten Fällen weniger als die Hälfte beim Arbeitnehmer effektiv an. "Solche Gehaltssteigerungen sind für das Unternehmen kostenintensiv und nutzen den Mitarbeitern nicht viel. Sinnvoller ist es, auf steuerfreie Vorteile zurückzugreifen - etwa monatliche 50-Euro-Gutscheine", erklärt Randolph Moreno Sommer. Er ist Unternehmensberater mit Fokus auf Mitarbeiter-Benefits. Gerne verrät er im Folgenden zehn Benefits, die Unternehmer ihren Mitarbeitern steuerfrei geben können.

