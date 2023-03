Trotz des zuversichtlichen Blicks in die Zukunft notiert das Wertpapier sehr weit weg von seinen einstigen Rekordständen von knapp 700,00 US-Dollar, seit diesem Zeitpunkt ist eine Kurshalbierung zu verzeichnen gewesen. Allerdings hat sich das Papier von seinen Oktobertiefs aus dem abgelaufenen Jahr ebenso und dynamisch zur Oberseite lösen können und sogar ein drohendes Verkaufssignal in Form einer SKS-Formation abwenden können. Dies könnte dem Papier demnächst weitere Kapitalzuflüsse sichern, denkbar wäre ein Sprung zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 393,92 US-Dollar und darüber an die mehrjährige Hürde um 415,00 US-Dollar. Sollte Adobe dagegen unerwartet doch noch die SKS-Formation aktivieren, müssten sich Investoren unterhalb von 320,00 US-Dollar auf Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs 2022 bei 274,73 US-Dollar zwingend einstellen.

Adobe Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: