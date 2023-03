Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom

ermöglicht relevantere Customer Experiences und bietet

Unternehmen ein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions an. Acxiom

stellt heute die wichtigsten Customer Experience (CX)-Trends für das Jahr 2023

vor.



" Über das Metaverse hinaus: CX-Prognosen für 2023

" basiert auf der Expertise von Acxiom im

Bereich des Data-Driven Marketings und enthält Erkenntnisse, basierend auf

neuesten Untersuchungen - durchgeführt von MTM , einem

internationalen Forschungs- und Strategieberatungsunternehmen.





"Unser Report zeigt, welche entscheidende Rolle Daten und Customer Intelligencebei aufkommenden CX-Trends spielen, und dient gleichzeitig als Leitfaden fürUnternehmen, die im nächsten Jahr mit ihren Kunden in Kontakt treten und sieeinbinden wollen", so David Skinner, Chief Strategy Officer bei Acxiom. "DerEckpfeiler jeder Wirtschaft ist die Art und Weise, wie Unternehmen und Menscheninteragieren. Unsere Ergebnisse zeigen, wie aktuell diese Aussage ist - esbraucht die richtige Mischung aus Daten und Technologie, um Menschen zuverstehen. Unabhängig von Trends sollten Unternehmen über diesen Mix verfügen,um Customer Experiences zu schaffen, die bei den Menschen ankommen und zugleichdas Unternehmenswachstum fördern."Acxioms fünf wichtigste CX-Trends für das Jahr 2023 - mit Highlights aus derneuesten Verbraucher- und B2B-Forschung:Trend Nr. 1: Alles ist ein WerbenetzwerkDrei von vier Unternehmen (75 Prozent) glauben, dass die geplante Abschaffungvon Third-Party-Cookies es schwieriger machen wird, Zielgruppen zu erreichen.Dadurch werden First-Party-Daten enorm wertvoll. Proprietäre Mediennetzwerke,die auf eigenen First-Party-Daten aufbauen, - einschließlich denen für denEinzelhandel -, werden besonders für Unternehmen attraktiv, die in jeder Phaseder Customer Journey Einnahmen erzielen wollen. Mehr als die Hälfte derUnternehmen (55 Prozent) sind der Meinung, dass Mediennetzwerke für denEinzelhandel höhere Conversion Rates liefern werden. Denn die Werbung erscheintgenau dann, wenn die Kunden aktiv einkaufen und somit bereit sind, Geldauszugeben. Für Unternehmen, denen bereits eine große Menge an First-Party-Datenzur Verfügung steht, bietet es sich daher an, ein eigenes Werbenetzwerk zulancieren.Trend Nr. 2: Anything as a Service (XaaS)Besonders bei abonnementbasierten Plattformen für Produkte und Dienstleistungen,die früher einmalig gekauft wurden, gewinnt XaaS seit Jahren an Bedeutung.Unternehmen verschiedenster Branchen nutzen XaaS als transformatives Werkzeug