München (ots) - Timo Baumgartl investiert bei ONVY: Das HealthTech Unternehmen

aus München holt sich den Bundesliga-Profi vom 1. FC Union Berlin an Bord. Durch

prägende Ereignisse in ihrer Vergangenheit besteht eine ganz besondere

Verbindung zwischen dem Fußballprofi und dem Gründer!



Profi-Fußballer Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin) und Unternehmer Adrian

Kochsiek verbindet etwas Besonderes und gleichzeitig Unschönes: der Krebs. Beide

sind in jungen Jahren mit der schlimmen Diagnose konfrontiert worden und beide

haben sich zurückgekämpft - der eine auf dem Fußballplatz und der andere als

erfolgreicher Unternehmer.





"Durch unsere Erfahrungen mit der Krankheit war vom ersten Moment an eineVerbindung da. Als mir Adrian dann erzählt hat, dass er sich seitdem alsUnternehmer für die Gesundheit der Menschen einsetzt und aktuell mit ONVY imHealthTech ein neues Projekt gestartet hat, bin ich direkt hellhörig geworden",so der 27-jährige. Baumgartl ist im vergangenen Jahr an Hodenkrebs erkrankt undstand nach einer Chemotherapie binnen weniger Monate wieder auf dem Platz.Seitdem spielt Gesundheit für ihn eine noch entscheidendere Rolle als vorher."Im Alter von 18 bin ich an Krebs erkrankt und habe bereits in jungen Jahrengelernt, was psychische Widerstandsfähigkeit und menschliche Gesundheit für eineBedeutung haben. Seitdem ist es meine Mission, die Menschen zu befähigen, ihreGesundheit selbst in die Hand zu nehmen und einen Paradigmenwechsel hin zu einemproaktiven und präventiven Gesundheitsmanagement herbeizuführen - mithilfe vonWissenschaft und Technologie. Aus diesem Grund habe ich die ONVY HealthTechGroup gegründet", so Kochsiek. Das Unternehmen leitet mit der Verschmelzung vonKünstlicher Intelligenz und Digital Health eine neue Ära der personalisiertenund prädiktiven Gesundheitsversorgung ein.Timo und Adrian hatten sich vor einigen Monaten in München zufälligkennengelernt. "Als ich mit Timo das erste Mal gequatscht habe, dachte ich mirsofort: Dieser Kerl passt perfekt zu ONVY. Zufälligerweise standen wir zu derZeit bereits in den Startlöchern unserer zweiten Seed-Runde. Ein perfektesMatch!"Als Investor möchte Timo das Unternehmen auf seiner Reise unterstützen,allerdings nicht nur als Geldgeber: "ONVY hat mir sehr geholfen, meine täglichenGewohnheiten und Routinen zu verbessern, damit ich mich besser erholen undleistungsfähiger werden kann."