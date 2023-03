Sozialverband begrüßt Rentenerhöhung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, begrüßt die Rentenerhöhung. "Gerade in diesen krisenhaften Zeiten zeigt sich die Robustheit der gesetzlichen Rente", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).





Für 21 Millionen Rentner würden so die negativen Folgen der Inflation abgemildert. "Darüber hinaus begrüße ich die Angleichung der Renten in Ost und West, die nun ein Jahr früher kommt als erwartet." Zur Forderung einer Kapitaldeckung bei der Rente ergänzt Engelmeier: "Gerade jetzt ist die Erhöhung ein wichtiges Signal für eine starke gesetzliche Rente, wo auf den Finanzmärkten die Sorge über eine mögliche Finanzkrise 2.0 wächst, ausgelöst durch die taumelnden Banken im Silicon Valley und die Credit Suisse." Der Sozialverband Deutschland bleibe dabei: "An den Aktienmärkten ist keine verlässliche Rentenpolitik möglich."