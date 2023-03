First Majestic setzt vorübergehend die Bergbauaktivitäten in Jerritt Canyon aus

20. März 2023 / IRW-Press / FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um die Gesamtkosten zu senken; dazu reduziert es in Jerritt Canyon mit sofortiger Wirkung die Investitionen, setzt vorübergehend sämtliche Bergbauarbeiten aus und reduziert sein Personal.

Im Laufe der letzten 22 Monate seit dem Erwerb der Goldmine Jerritt Canyon in Nevada konzentrierte sich das Unternehmen auf die Steigerung der untertägigen Förderquoten, um die nachhaltige Beschickung der Aufbereitungsanlage mit mindestens 3.000 t/Tag sicherzustellen und so, wie dies in seiner Planung vorgesehen war, freien Cashflow zu generieren. Trotz dieser Anstrengungen liegen die Förderquoten weiterhin unterhalb dieser Schwelle, und die Cash-Kosten pro Unze blieben höher als erwartet, was vor allem auf anhaltende Schwierigkeiten zurückzuführen ist, etwa die Ineffizienz von Vertragspartnern und hohe Kosten, den inflationären Kostendruck, die durchschnittlichen Gehalte des Fördererzes, die niedriger als erwartet ausfielen, und mehrere extreme Wetterereignisse im Norden von Nevada, die die Bedingungen erschwerten und im Minenbetrieb erhebliche Schwierigkeiten verursachten.

„Der Entscheidung über die vorübergehende Aussetzung der Bergbauaktivitäten in Jerritt Canyon, die ca. 21 % der Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2022 generierten, liegt unser Ziel zugrunde, im gesamten Unternehmen eine rentable Förderung zu erreichen“, erklärte Keith Neumeyer, der President und CEO. „Seit dem Erwerb im Jahr 2021 haben wir erheblich in Jerritt Canyon investiert und mehrere wichtige Projekte erfolgreich durchgeführt. Wir konnten die Untertageminen West Generator und Saval II sanieren und wiedereröffnen und die Röstungs- und die Raffinerie-Abgasableitungssysteme aufrüsten und modifizieren, um sicherzustellen, dass wir sämtliche Bundes- und bundesstaatliche Luftqualitätsstandards vollständig einhalten. Das Team in Jerritt Canyon hat dem Unternehmen geholfen, wichtige Meilensteine zu erreichen, und für diese Leistung sind wir dankbar. Obwohl die Bergbauarbeiten vorübergehend eingestellt sind, findet in den kommenden Monaten weiterhin eine Verarbeitung der verbleibenden oberirdischen Vorratshalden statt. Das Unternehmen wird weiterhin vielversprechende Greenfield-Ziele in der Nähe der Mine und in der Region erkunden, um die Ressourcen in Jerritt Canyon zu erhöhen, denn wir sind davon überzeugt, dass dies bei der späteren Wiederaufnahme des Betriebs die Wirtschaftlichkeit erheblich verbessern wird.“