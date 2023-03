Verbände-Bündnis fordert Tempo bei Reform des Straßenverkehrsrechts

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Verbände-Bündnis hat Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu mehr Tempo bei der Reform des Straßenverkehrsrechts aufgefordert. Eine Modernisierung sei von zentraler Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele vor Ort, für die Verbesserung der Verkehrssicherheit und für gesunde, lebenswerte Städte, heißt es in einem offenen Brief von Umwelt-, Klima-, Verbraucher- und Mobilitätsorganisationen an Wissing. Darunter sind unter anderen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, der BUND und die Deutsche Umwelthilfe.

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP angekündigt, Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anzupassen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt würden - um Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen.