Energiekonzern RWE legt Geschäftsbericht mit Milliardengewinn vor

ESSEN (dpa-AFX) - Das auf erneuerbare Energien und Energiehandel spezialisierte Unternehmen RWE legt am Dienstag (07.00 Uhr) seine endgültigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Schon Ende Januar hatten die Essener ein über den eigenen Prognosen liegendes Ergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Demnach war das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zu 2021 um mehr als 70 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro gestiegen. Vor allem die Geschäfte mit Wasser, Biomasse und Gas sowie der Energiehandel hätten sich zum Jahresende besser entwickelt als angenommen, hatte RWE berichtet. Das bereinigte Nettoergebnis gab der Konzern mit rund 3,2 Milliarden Euro an - mehr als doppelt so viel wie 2021./lew/DP/ngu

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 38,52EUR gehandelt.