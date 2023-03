Gama Explorations veröffentlicht Management-Update zum 2. Quartal

VANCOUVER, British Columbia, 21. März 2023 / IRW-Press / - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FWB: N79) (OTCQB: GMMAF) („Gama“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Unternehmensupdate zu seinen drei Explorationsprojekten zu geben: das Lithium-Projekt Muskox in den „Northwest Territories“, das Nickel-Projekt Tyee in Quebec und das Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion in British Columbia.

„Zum Ende des 1. Quartals 2023 hat Gama ein spannendes Sommerprogramm vorbereitet, das auf den wichtigsten Errungenschaften des vergangenen Quartals aufbaut“, erläuterte Dr. Mick Carew, CEO von Gama. „Anfang Februar schlossen wir eine überzeichnete Finanzierung in Höhe von 5,4 Millionen Dollar ab, die die Förderung der Explorationsprogramme der Phase 1 im Lithium-Pegmatit Muskox und in den Nickel-Projekten Tyee sicherte. Gama ist jetzt gut positioniert, um die im Phase-1-Programm generierten Ziele später im Jahr einer Bohrprüfung zu unterziehen. Eine gesunde Finanzposition verleiht Gama außerdem die Flexibilität, sein Portfolio an Batteriemetallen auszubauen, falls unser erfahrenes technisches Team Wachstumschancen identifiziert. Unsere Explorationsprogramme der Phase 1 umfassen die weitere Prüfung der mehr als 30 potenziellen Pegmatite in Muskox und die Bewertung der Ziele in Tyee, die in unserer für Mai/Juni geplanten luftgestützten geophysikalischen SkyTEM-Untersuchung generiert werden. Eine Entscheidung zu Bohrarbeiten wird nach erfolgreichem Abschluss der Phase-1-Arbeiten getroffen werden.

„Wir freuen uns auch sehr über Gamas jüngste Notierung an der OTCQB. Diese Notierung verbessert unsere Sichtbarkeit und unser Handelsvolumen in den Vereinigten Staaten bei der weiteren Entwicklung von Gama im Jahr 2023.”

Lithium-Projekt Pegmatit Muskox

Projektupdate

Seit der Akquisition des Lithiumprojekts Muskox im Januar hat Gama den Antrag auf Genehmigung eines Bohrprogramms am Pegmatit CM-1 eingereicht. CM-1 ist ein grobkörniger, spodumenhaltiger Pegmatit mit einem Ausbiss über eine Streichenlänge von ungefähr 730 Metern und einer Mächtigkeit von bis zu 11 Metern. Schlitzproben am Pegmatit CM-1 im November 2022 ergaben Durchschnittswerte von 1,34 % Li2O über 5 Meter und 1,26 % Li2O über 11 Meter. Eine vor kurzem erfolgte XRD-Analyse von Mustern aus dem Pegmatit bestätigten Spodumen als das lithiumhaltige Mineral, das sich typischerweise gut zur Mineralaufbereitung eignet. Das am Pegmatit CM-1 geplante Bohrprogramm wird die Bestimmung der Kontinuität der Lithium-Mineralisierung in der Tiefe unterstützen. Inzwischen erwarb Gama hochauflösende SPOT-Satellitenbilder, die das Vorhandensein von mehr als 30 weiteren potenziellen Pegmatiten an anderen Stellen im Projektgebiet Muskox aufzeigten. Das Kartierungs- und Probenahme-Programm der Phase 1 in diesem Sommer wird diese weiteren Pegmatite bestätigen und bestimmen, welche dieser Pegmatite Lithium enthalten. Gama geht davon aus, dass im Zuge des Phase-1-Programms in diesem Sommer wahrscheinlich weitere Pegmatite identifiziert werden, die in den Satellitenbildern nicht sichtbar waren.