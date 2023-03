Erst dann könnte man von einer Bodenbildung sprechen und es bestünde die Chance auf eine nachhaltige Erholung.

Dazu müssen aber erst einmal die Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor abreißen. Die Zwangshochzeit zwischen der UBS und der Credit Suisse löst zwar für den Moment die größten Liquiditätssorgen, ändert aber nichts am Geschäftsausblick oder Solvenz der angeschlagenen Großbank. Die Hoffnung ist, wie schon bei vergangenen Bankenkrisen, dass ein ausreichendes Maß an Liquidität die Stressauslöser für den Moment wegspülen kann. Ob das aber schon ausreicht, um den positiven Kipppunkt in der Stimmung zu erreichen, ist fraglich.