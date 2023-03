Fortsetzung vom DAX-Rebound am Dienstag?

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Mit dem Rücklauf an die Abwärtstrendlinie stellt sich ebenso wie zum Montag die Frage, wann diese überschritten werden kann. Dies wäre ein Kaufsignal zum Rücklauf an die 15.050 und später auch 15.150 - beides Marken aus der Vorwoche.

In Summe kam es zu einem Gewinn nun auch im Dow Jones , der damit vor allem die schwachen Werte der Vorwoche zurück in den Blick der Anleger:innen brachte:

Auch an der Wall Street gab es festere Notierungen. Die Aktien der Credit Suisse waren sogar zeitweise gut erholt. Damit zog sich auch die Stimmung im Fear and Greed Index etwas an und verließ den Extrembereich:

Der Rebound umfasst eine Rallye, die bis nahe an die 15.000er-Marke führte und damit einen Großteil der Abverkäufe vom Hexensabbat am Freitag wieder aufholen ließ:

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sorgte zunächst im Nachthandel der US-Futures an der Wall Street für Zuversicht. Dieser Effekt brauchte sich aber zusehends auf, wie der Blick um 8.00 Uhr bereits zeigte (Rückblick Montagsanalyse am 20.03.2023 ):

Der Rebound beim DAX nach neuen Tiefs hat viele an der Börse überrascht. Nun steht die 15000 wieder auf dem Kurszettel am 21.03.2023 - was steht noch an?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer