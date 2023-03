DevvStream gibt die Ernennung von Dr. Michael J. Rensing, dem ehemaligen Leiter des Normenprogramms für kohlenstoffarme Kraftstoffe von British Columbia, zum Low Carbon Fuels Advisor bekannt

VANCOUVER, BC, 21. März 2023 / IRW-Press / - DevvStream Holdings Inc. („DevvStream“ oder das „Unternehmen“) (NEO:DESG) (FWB:CQ0), ein führendes Carbon-Streaming-Unternehmen, ist stolz darauf, Dr. Michael J. Rensing als Low Carbon Fuels Advisor begrüßen zu können. Dr. Rensing war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen Politik und Gesetzgebung für kohlenstoffarme Kraftstoffe beteiligt, darunter das Programm für kohlenstoffarme Kraftstoffe (Low Carbon Fuel Standard – „LCFS") in British Columbia, das zu den erfolgreichsten in Nordamerika zählt. Insbesondere die Emissionsgutschriften, die auf dem LCFS-Markt von British Columbia verkauft werden, gehören mit Preisen, die im Jahr 2022 durchschnittlich bei über 440,45 C$ pro Gutschrift lagen, zu den wertvollsten der Welt[1].

Als Director der Stelle für kohlenstoffarme Brennstoffe in der Abteilung Elektrizität und alternative Energien des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation von British Columbia leitete Dr. Rensing die Entwicklung eines Programms für kohlenstoffarme Brennstoffe in dieser Provinz. Dieses Programm war für etwa 30 % der von der Provinz British Columbia erzielten Emissionssenkungen verantwortlich und ist damit eines der erfolgreichsten Programme für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Nordamerika.

Dr. Rensing hat einen Doktortitel in Physik von der University of Victoria und ist seit über 20 Jahren im öffentlichen Dienst von British Columbia tätig. Er begann seine Laufbahn in der Abteilung für Luftreinhaltung des Umweltministeriums, bevor er 2007 zum Ministerium für Energie und Bergbau wechselte.

In seiner neuen Rolle als Low Carbon Fuels Advisor bei DevvStream wird Dr. Rensing strategische Beratung leisten und die Entwicklung von Kompensations- und Gutschriftprogrammen für kohlenstoffarme Kraftstoffe im Namen des Unternehmens unterstützen, um fortschrittliche kohlenstoffarme Kraftstofftechnologien zu entwickeln und zu vermarkten.

„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Rensing unser Team bei DevvStream verstärken wird“, sagte CEO Sunny Trinh. „Seine umfangreichen Erfahrungen und seine Führungsrolle bei der Entwicklung erfolgreicher Strategien für kohlenstoffarme Kraftstoffe, einschließlich der erfolgreichsten Norm für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Nordamerika, werden für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin innovative Lösungen anbieten, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen zu befriedigen.“