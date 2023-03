JPMORGAN stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einem Investorentreffen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Kurz vor den jüngsten Marktturbulenzen hätten sich dort große spanische Geldhäuser zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die zukünftige Entwicklung, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 18:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 6,248EUR gehandelt.