Wirtschaft Paus besteht bei Kindergrundsicherung auf höhere Leistungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) besteht darauf, dass in der geplanten Kindergrundsicherung Leistungen nicht nur zusammengefasst werden, sondern auch steigen. "Wir sollten auch darüber sprechen, dass es eine Mehrleistung braucht", sagte sie den Sendern RTL und ntv.



Das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern in Deutschland decke bislang nicht ab, was sie bräuchten. Die Grünen-Politikerin forderte Steigerungen beim Bürgergeld-Regelsatz für Kinder und beim Kinderzuschlag. "Von daher möchte ich schon den Schwerpunkt auf Familien setzen, die besonders von Armut betroffen sind."