GR Silver Mining erhöht Ressource kräftig, Aktie legt prozentual zweistellig zu!

GR Silver Mining hat geliefert. Der Silberexplorer schraubt seine Ressource mit der neuen Studie auf rund 150 Mio. Unzen Silberäquivalent und hat sie damit mehr als verdoppelt. Die Aktie legt prozentual zweistellig zu.

GR Silver Mining kann Ressource verdoppeln!

GR Silver Mining (0,11 CAD | 0,07 Euro; CA36258E1025) hat wie geplant eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Plomosas-Projekt in Mexiko vorgelegt. Und offenbar haben die Kanadier nicht enttäuscht, denn an der Heimatbörse in Toronto legte die Aktie in der Folge um 10 Prozent zu. Die neue Studie ist die erste seit 2021 und umfasst zum ersten Mal eine gemeinsame Ressourcenschätzung für die Bereiche um die frühere Plomosas-Mine, San Marcial sowie San Juan / La Colorada. Erstellt wurde die nach dem NI 43-101 erstellte Ressourcenschätzung von dem unabhängigen Gutachter Arsenaeu Consulting Services Inc. aus Vancouver.