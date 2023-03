Wirtschaft Bauministerin fordert schnelle Umrüstung der Heizungsflotte

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um Öl- und Gasheizungen drängt Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) auf schnelle Umrüstungen. Für den Schutz des Klimas gebe es im Gebäudebereich zwei große Stellhebel - nachhaltigere Baumaterialien und das Heizen, sagte sie am Dienstag im RBB-Inforadio.



"Wenn man weiß, dass so eine Heizung locker mal 20 Jahre hält, und 2045 minus 20 ausrechnet, sieht man, wir haben jetzt einen Bedarf, dass wir die Umstellung in der Heizungsflotte hinbekommen", sagte Geywitz mit Blick auf das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein. Dabei müsse man alle infrage kommenden Alternativen zusammendenken. Gasheizungen seien aber keine Lösung mehr.