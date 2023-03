Dow Jones zeigt sich konsolidiert

Der Dow Jones (CME: YM) verlor im asiatischen Handel 1,24 % und bildete einen Tiefststand, von dem aus die Käufer den Index derzeit zurückziehen. Investoren werden alle Augen auf die Zinsentscheidung am Mittwoch richten, da die Federal Reserve eine komplexe Entscheidung angesichts eines Bankensektors trifft, der aufgrund hoher Zinssätze anfällig ist. Gleichzeitig erfordert die hartnäckige Inflation höhere Zinssätze, um sie auf das 2 %-Ziel zu senken.

Mit dem schwindenden Vertrauen in den globalen Bankensektor hat sich die Risikobereitschaft in der vergangenen Woche abgeschwächt. Die Credit Suisse war die ganze Woche über in den Schlagzeilen, da der Ausverkauf, der durch die Ansteckung mit den US-Bankenzusammenbrüchen ausgelöst wurde, auf den europäischen Markt übergriff und weltweit nachhallte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer