Photovoltaik – Die Sonne als Energie- und Renditequelle

Seit einem halben Jahr steht Robert Itschner an der Spitze des Schweizer Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW. Als CEO richtet er den Konzern, der mehr als eine Million Menschen mit Strom versorgt, auf die erneuerbaren Energieträger aus. „Wir verfügen in der Schweiz über eine Projekt-Pipeline von über einer Milliarde Franken und wollen in den nächsten Jahren möglichst viele dieser Projekte realisieren“, erklärte Itschner vor kurzem. Unter anderem plant die BKW gemeinsam mit dem Flughafen Bern die derzeit größte Freiflächen-Solaranlage der Schweiz. Auf einem Areal von rund 25 Hektar soll im Süden der Start- und Landebahn „BelpmoosSolar“ entstehen. Mit einer Kapazität von bis zu 35 Gigawattstunden Strom pro Jahr könnte das Kraftwerk 15.000 Haushalte versorgen.

Auch in Deutschland ist die Photovoltaik (PV) auf dem Vormarsch. Quer durch die Republik werden Module auf Dächern und Freiflächen montiert. 2022 gingen 378.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 7,2 Gigawattpeak in Betrieb – der höchste Wert seit 2012. Die Expansion des Sonnenstroms ist kein schweizerisch-deutsches Phänomen. Weltweit sprudelt diese nachhaltige Energiequelle immer stärker. Laut Zahlen der International Renewable Energy Agency (IRENA) waren Ende 2021 PV-Systeme mit einer Leistungskapazität von 843 Gigawatt (GW) installiert. Damit ist das Segment seit 2010 um annähernd den Faktor 21 gewachsen. Allein 2021 wurden rund 133 GW an neuen PV-Anlagen installiert und in Betrieb genommen – mehr als die Hälfte davon steht in Asien.

Eine echte Alternative

Der Erfolg des Sonnenstroms hat auch mit den Gestehungskosten zu tun. 2021 beliefen sich die die globalen gewichteten durchschnittlichen Stromgestehungskosten (LCOE) industrieller PV-Anlagen auf US-Cent 0,048 je Kilowattstunde (kwh). Seit 2010 ist diese wichtige Kennzahl laut den Berechnungen der IRENA damit um annähernd 90 Prozent gefallen. Möglich machten eine solche Entwicklung enorme Fortschritte bei der Produktion der Solarmodule beziehungsweise deren Effektivität. Die Kosten der in Europa verkauften kristallinen PV-Module sind von Dezember 2009 bis Dezember 2021 um rund 91 Prozent gesunken.