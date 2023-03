Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hilden bei Düsseldorf (ots) - Bereits seit dem 1. Januar 2023 leiten VerenaKienel und Mathias Pianowski als Doppelspitze die AbteilungNachhaltigkeits-Research der ÖKOWORLD. Sie übernehmen die Verantwortung fürdiesen Bereich von Dr. Karl-Heinz Brendgen, der das Renteneinstiegsaltererreicht hat. Brendgen beschäftigte sich bereits seit 1982 mit demUmweltresearch - u. a. in der Politikberatung und Kommunalpolitik sowie imRahmen der Ökobank-Gründung, die er mitinitiiert hatte. Gemeinsam mit AlfredPlatow baute er als Mitpionier das Nachhaltigkeits-Research von der Pike auf undtrug dessen Verantwortung bis zum 31. Dezember 2022. Er wird dem Unternehmenauch weiterhin als erfahrener Berater zur Seite stehen.Verena Kienel, seit Anfang 2017 bei der ÖKOWORLD tätig, studierte zunächstInternationales Management und Europäische Wirtschaftswissenschaften (B.A.)sowie Internationale Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) in Großbritannien. Nachverschiedenen beruflichen Auslandsaufenthalten in Europa arbeitete sie in Londonzehn Jahre bei einer globalen Investment Bank und leitete dort ein Team, welchesfür die Beratung institutioneller Großinvestoren zu Finanzmarktrisiken weltweitverantwortlich war. Themenschwerpunkte waren vor allem regulatorischeRahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern, die Durchführung und Abwicklung vonWertpapiergeschäften sowie das Management der Finanzmarktrisiken fürinstitutionelle Investoren vor allem in Schwellenländern. Im Rahmen dieserTätigkeit hielt Frau Kienel international verschiedene Seminare und Workshops zudiesen Themen ab.Nach diesen Erfahrungen entschied sie sich zu einer beruflichen Umorientierungund absolvierte ein MBA-Studium in Sustainability Management an der LeuphanaUniversität in Lüneburg. Seitdem arbeitet sie bei der ÖKOWORLD und leitet nunzusammen mit Mathias Pianowski die Abteilung Nachhaltigkeits-Research. FrauKienel ist zudem zertifizierter ESG Analyst (EFFAS).Mathias Pianowski studierte Wirtschaftswissenschaften mit den SchwerpunktenFinanzwirtschaft und Banken, betriebliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung sowieUmweltwirtschaft und Controlling. Er konzipierte vor mehr als zwanzig Jahrenerstmals einen Nachhaltigkeitsbericht für ein großes Industrieunternehmen ausder Schweiz. Seitdem arbeitet er umfassend zum Thema "Zukunftsfähige Wirtschaftund ökologische Transformation". Bevor er zur ÖKOWORLD kam, leitete HerrPianowski den Geschäftsbereich "Nachhaltigkeit und Innovation" bei derUnternehmensberatung BCC in Frankfurt am Main und Berlin.Er arbeitete für internationale Unternehmen, NGOs, Verbände, Ministerien, dasUmweltbundesamt und den Rat für Nachhaltige Entwicklung zu den Themen