JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 59 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Energieversorger habe sehr stark abgeschnitten und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sowohl die eigene Planung als auch die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Vincent Ayral am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine Überraschung sei das nach den Ende Januar veröffentlichten Eckdaten aber nicht mehr gewesen. Der Markt dürfte sich daher auf den neuen Ausblick fokussieren, der bei den Gewinnzielen eine deutliche Anhebung gegenüber der bisherigen Planung beinhalte./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 07:25 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 39,38EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 59 Euro