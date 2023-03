10 Tipps zur Altersvorsorge Wie jeder im Alltag trotz sinkender Sparfähigkeit kleine Beträge zur Seite legen kann (FOTO)

Lippstadt (ots) - Seit Monaten leiden die Deutschen unter steigenden

Lebenshaltungskosten, hohen Zinsen und stagnierenden Löhnen, was es immer

schwieriger macht, Geld zu sparen. Diese finanzielle Belastung betrifft nicht

nur Geringverdiener, sondern auch viele andere Bürger. Laut Dieter Homburg ist

es natürlich schwierig, in der aktuellen Situation zu sparen.



"Wenn man aber in 30 Jahren in Rente geht, wird es sich deutlich bemerkbar

machen, wenn man jetzt nicht am Ball bleibt." Für Finanzexperte Dieter Homburg

gibt es immer noch Möglichkeiten, im Alltag kleine Beträge zur Seite zu legen,

ohne sich dabei finanziell zu sehr zu belasten. In diesem Artikel stellt er

daher zehn Tipps vor, wie trotz Inflation gespart werden kann.