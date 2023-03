Inflation sorgt für Nettolohnverlust? Wie Unternehmen es ihren Mitarbeitern trotzdem ermöglichen, mehr Netto vom Brutto zu erhalten (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Aufgrund der aktuellen Inflation nimmt der

Nettolohnverlust weiter zu - der höchste Prozentsatz vom Gehalt geht aber

natürlich für Steuern drauf. Die kosten den Arbeitnehmer mehr als jede

Inflation. "Steuern sind daher der größte Hebel, um am Reallohn der eigenen

Mitarbeiter zu schrauben", erklärt Steuerberaterin Miriam Pioch.



"Wenn man weiß, wie, verzichtet man dabei sogar auf Mehrkosten - und das Team

hat mehr Geld in der Tasche." Pioch entwickelt Steuerstrategien für kleine und

mittelständische Unternehmen. Gerne verrät sie in diesem Gastartikel, wie Firmen

die Steuerlast ihrer Mitarbeiter verringern können.