Erzeugerpreise für Dienstleistungen im Jahr 2022 um 5,5 % gegenüber 2021 gestiegen

WIESBADEN (ots) - Steigende Kraftstoffpreise sowie Fachkräftemangel und

Mindestlohnerhöhung bewirken steigende Erzeugerpreise für Dienstleistungen



Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Jahresdurchschnitt 2022





+5,5 % zum VorjahrErzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal 2022+0,9 % zum Vorjahresquartal-2,7 % zum VorquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland stiegen imJahresdurchschnitt 2022 um 5,5 % gegenüber dem Jahr 2021. Gegenüber dem Vorjahrfiel der Preisanstieg damit etwas geringer aus (2021 zu 2020: +8,0 %). Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, schwächte sich der Anstiegzuletzt ab, die Erzeugerpreise für Dienstleistungen stiegen im 4. Quartal 2022gegenüber dem 4. Quartal 2021 mit +0,9 % nur noch geringfügig. Im Vergleich mitdem 3. Quartal 2022 gab es mit -2,7 % sogar einen Preisrückgang.Stärkster Anstieg im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +9,6 % gegenüberdem VorjahrÜber das gesamte Jahr 2022 gab es mit +9,6 % den größten Anstieg derErzeugerpreise im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei. Im Vergleich zumVorjahr fällt der Preisanstieg jedoch geringer aus (2021 zu 2020: +19,5 %).Maßgeblichen Einfluss hatten die außergewöhnlichen Preisentwicklungen imWirtschaftszweig See- und Küstenschifffahrt. Als einziger Wirtschaftszweiginnerhalb des Abschnitts verzeichnet die See- und Küstenschifffahrt in 2022 mit+8,0 % einen deutlich geringeren Preisanstieg als im Vorjahr (2021 zu 2020: +111%). In allen anderen Wirtschaftszweigen war der Preisanstieg 2022 höher als2021. Der massive Preisanstieg in der See- und Küstenschifffahrt rührte 2021 ausden coronabedingten Verwerfungen im Seehandel, welche in Verbindung mitgestiegenen Treibstoffkosten auch in der ersten Jahreshälfte 2022 nochnachwirkten und die Preise hoch hielten. Im weiteren Jahresverlaufnormalisierten sich die Lieferketten zunehmend, was in der Folge im 4. Quartal2022 zu einem massiven Preisrückgang führte (-35,5 % gegenüber demVorjahresquartal).Demgegenüber führten in den anderen Verkehrsbereichen gestiegeneTreibstoffkosten sowie ein Mangel an Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern zu höherenLohnkosten und Laderaumknappheit, was zu deutlich gestiegenen Preisen beitrug.Mit +13,4 % gegenüber 2021 war der Anstieg im Wirtschaftszweig Güterbeförderungim Straßenverkehr innerhalb des Abschnitts insgesamt am größten (2021 zu 2020:+2,6 %) und hat im 4. Quartal 2022 mit einer Preissteigerung von +15,5 %gegenüber dem Vorjahresquartal einen neuen Höchstwert erreicht. Ebenfalls starkbetroffen ist der Wirtschaftszweig Spedition mit einem Anstieg von +12,1 %gegenüber dem Vorjahr, vor allem bedingt durch die Kraftwagenspedition.