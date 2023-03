Gastgewerbeumsatz im Januar 2023 um 7,1 % gegenüber Vormonat gestiegen / Gastgewerbeumsatz 12,7 % unter Vorkrisenniveau

WIESBADEN (ots) - Gastgewebeumsatz, Januar 2023 (vorläufige Ergebnisse,

+31,8 % nominal zum VorjahresmonatDer Umsatz im Gastgewerbe ist im Januar 2023 gegenüber Dezember 2022 kalender-und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 7,1 % und nominal (nichtpreisbereinigt) um 8,9 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, lag der reale kalender- undsaisonbereinigte Gastgewerbeumsatz im Januar 2023 aber 12,7 % unter dem Niveauvon Januar 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie inDeutschland.Der Verlauf der originalen Zeitreihe zeigt, dass im Gastgewerbe vor Beginn derCorona-Pandemie im Jahresverlauf immer im September der höchste Monatsumsatzgeneriert wurde. Im Oktober und November waren die Umsätze anschließend stetsrückläufig und stiegen dann im Dezember aufgrund des Weihnachtsgeschäfts nocheinmal an. Während der Corona-Pandemie wurden diese Saisoneffekte durch die dasGastgewerbe einschränkenden Maßnahmen überlagert. Im Jahr 2022 näherte sich derVerlauf der Zeitreihe dem vor Corona typischen Muster allmählich an, wobei dertypische Dezemberanstieg ausblieb.In der Gastronomie stieg der reale, kalender- und saisonbereinigte Umsatz imJanuar 2023 im Vormonatsvergleich um 11,4 %, war jedoch noch immer 12,0 %niedriger als im Januar 2019. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmenverzeichneten im Januar 2023 gegenüber Dezember 2022 ein reales, kalender- undsaisonbereinigtes Umsatzminus von 1,0 %, womit der Umsatz 12,7 % unter demVorkrisenniveau vom Januar 2019 lag.Methodische Hinweise:Mit dem Berichtsjahr 2023 wurden Schätzungen und Branchenzugehörigkeiten der imJahr 2022 neu befragten Unternehmen geprüft und korrigiert. Die getroffenenMaßnahmen stellen eine Verbesserung der Datenqualität dar, die jedoch in denMonaten Januar bis Dezember 2022 im Gastgewerbe insgesamt sowie einigen tieferenWirtschaftszweigen zu Revisionen führen können.Aufgrund der zahlreichen Veränderungen wurden die revidierten Ergebnisse desbestehenden Berichtskreises mit Hilfe einer erneuten Verkettung an diebestehenden Zeitreihen für das Gastgewerbe angeschlossen.Die vorläufigen nominalen und realen Ergebnisse für das Gastgewerbe wurden inder Vergangenheit aufgrund von Korrekturen der Unternehmensmeldungen teilsdeutlich revidiert. Es wird erwartet, dass das nominale und reale Jahresergebnis