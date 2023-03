Auch in der Luftfahrt schlugen sich gestiegene Treibstoffkosten in höheren Preisen nieder - zusätzlich befördert durch längere Flugrouten wegen der Sperrung des russischen Luftraums infolge des Ukraine-Krieges. In diesem Bereich stiegen die Preise 2022 im Jahresvergleich um 11,1 Prozent.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Höhere Kraftstoffkosten und der Fahrermangel haben die Beförderung von Gütern per Lastwagen im vergangenen Jahr in Deutschland so stark verteuert wie nie seit 2006. Die Preise für die Güterbeförderung im Straßenverkehr erhöhten sich zum Vorjahr um 13,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.

Güterbeförderung per Lastwagen so stark verteuert wie seit 2006 nicht

