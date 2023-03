DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 195 auf 185 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Vorjahr habe sich die Aktie des Telekomunternehmens 2023 bisher deutlicher erholt als der Markt, aber nicht so stark wie andere Branchentitel, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank Maßnahmen der Briten mit Blick auf kontrollierbare Faktoren wie Kosten, Preise und Zukäufe sieht er noch mehr Luft nach oben. Allerdings dürfte es etwas Zeit brauchen, bis die verbesserten Geschäftstrends richtig sichtbar würden./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 1,050EUR gehandelt.