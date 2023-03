16.03.2023 -

Bankenkrise mit Folgen für Notenbanken und Investoren

Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und die Krise der Credit Suisse wecken bei Investoren Erinnerungen an den Beginn der Finanzkrise 2007/08. Ein Blick auf die Details zeigt die Besonderheiten der Fälle. Die Dynamik der Zinswende und deren Folgen mahnen aber auch zu einem umsichtigen Risikomanagement, kommentiert Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt von Eyb & Wallwitz.



Zinswende hinterlässt Risse in Bankbilanzen und birgt Risiken für Finanzstabilität

Mit einer Bilanzsumme von rund 210 Mrd. USD (Rang 16. der größten US-Banken) war die SVB ein zentraler Gläubiger für Risikokapital in der US-Tech Industrie. Auslöser der Krise war eine Meldung nach hohen Einlagenabflüssen, worauf die Bank mit dem Verkauf von Anleihen reagierte. Die sich dadurch ergebende Realisation von Verlusten ließ die Eigenkapitalbasis rasch erodieren, eine geplante Kapitalerhöhung schlug fehl. Die Bankenaufsicht FDIC musste die Bank schließen. Auch die Credit Suisse kämpft mit Einlagenabflüssen und leiht sich zur Stützung 50 Mrd. Euro bei der Nationalbank des Landes. Eine systemische Bankenkrise scheint zwar in den USA wie auch in Europa wenig wahrscheinlich. Die Herausforderungen für das Bankensystem und damit die Finanzstabilitätsrisiken sollten in beiden Regionen aber nicht unterschätzt werden. Denn die dynamische Zinswende der Notenbanken setzt die Bilanzen an mehreren Stellen unter Druck. Angesichts der konjunkturellen Unwägbarkeiten muss die Risikovorsorge angehoben werden. Gleichzeitig bergen die Bestände von bonitätsstarken Wertpapieren durch den Zinsanstieg teils erhebliche unrealisierte Verluste. Und die Einlagenbasis gerät durch die höheren Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt unter Druck. Darüber hinaus belastet die Abflachung bzw. Inversion der Zinskurven die Margen und bremst das Neugeschäft. Eine rasche Aufhellung scheint wenig wahrscheinlich.