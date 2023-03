„Rückblick: Extrem spannend geht es gerade in der SAP-Aktie zu. Am vergangenen Freitag scheiterten die Bullen noch im Widerstandsbereich um 114 EUR. Gestern setzte man diesen erneut unter Druck, konnte ihn aber immer noch nicht überwinden. Ein Beinbruch ist dies jedoch nicht. Die Aktie wartet momentan mit Stärke auf und schlägt sich deutlich besser als der DAX. Immerhin notiert SAP fast auf einem neuen Jahreshoch und könnte damit den Aufwärtstrend beschleunigen.

Charttechnischer Ausblick: Die mittelfristige Widerstandszone zwischen 112,50 und 115 EUR machte den Bullen in SAP in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten. Es besteht jedoch die Chance, diese Hürde zu überwinden. Weitere Kursgewinne in Richtung 120 EUR könnten folgen. Läuft es für die Bullen sogar richtig gut, ist ein Test der großen Widerstandszone ab ca. 125 EUR möglich. Die ersten Probleme für die Bullen dürften unterhalb von ca. 110 EUR auftreten. Wird die aktuelle Keilformation sogar gänzlich bärisch verlassen, ist Vorsicht geboten. Die Aktie könnte im Anschluss in Richtung 100 EUR und tiefer korrigieren.“

Kann die SAP-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 113,20 Euro notierte, die Widerstandszone nach oben hin verlassen und danach zumindest auf 120 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 115 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis 115 Euro, Bewertungstag 16.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE50XP0, wurde beim SAP-Aktienkurs von 113,20 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 120 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,961 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,961 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ0D3T0, wurde beim SAP-Kurs von 113,20 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,30 Euro (+103 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.