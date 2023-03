Menschen in Deutschland blicken etwas optimistischer in die Zukunft - Lage bei Geringverdienern weiter sehr angespannt

Wiesbaden (ots) - Fast 50 Prozent der Befragten rechnen damit, dass 2023 besser

wird als 2022 // Zukunftsangst bei unteren Einkommensgruppen dagegen konstant

hoch // Menschen sparen weiter bei Strom, Gas und Einkäufen



Trotz Ukraine-Krieg, Inflation und steigender Energiepreise: Die Menschen in

Deutschland blicken wieder etwas positiver in die Zukunft. Die wirtschaftliche

Lage hat sich für einen Teil der Haushalte entspannt. Doch vor allem in den

unteren Einkommensgruppen bleibt die Zukunftsangst konstant hoch. Dies ist das

Ergebnis der neuen SCHUFA-Verbraucherumfrage.





Menschen blicken etwas optimistischer in die ZukunftDer Anteil der Menschen in Deutschland, die Angst vor der Zukunft haben, istleicht gesunken. Zwar blicken laut SCHUFA-Umfrage immer noch 63 Prozent derBefragten mit Sorgen nach vorne, Ende 2022 lag dieser Wert allerdings mit 74Prozent deutlich höher. Der aktuelle Wert liegt jetzt so hoch wie im Mai 2022.47 Prozent der Menschen sagen in der Umfrage auch, dass das Jahr 2023 Jahr fürsie persönlich besser wird als 2022 (Oktober 2022: 34 Prozent).Vor allem Personen mit einem mittleren (2.000 bis 4.000 Euro) und höheren (mehrals 4.000 Euro) Haushaltsnettoeinkommen sind weniger pessimistisch als noch imHerbst vergangenen Jahres. Bei der mittleren Einkommensgruppe fällt der Anteil,der angibt, Angst vor der Zukunft zu haben, im Vergleich zum Oktober 2022 von 73auf 58 Prozent, bei den Menschen mit einem Haushaltseinkommen von mehr als 4.000Euro minderte sich die Zukunftsangst am deutlichsten von 68 auf 47 Prozent."Im Oktober 2022 waren die Menschen in Deutschland sehr verunsichert, was imWinter finanziell auf sie zukommt. In der Folge haben viele Menschen beim Konsumund beim Energieverbrauch gespart. Jetzt können sie die finanziellen Folgen derKrise abschätzen und viel besser planen", sagt SCHUFA-Vorstand Ole Schröder überdie möglichen Gründe für die Veränderung der Verbraucherstimmung.Lage bei Geringverdienern weiter angespanntJe nach Einkommensgruppe gibt es allerdings noch große Unterschiede - denn nichtalle spüren die Entlastung: die Stimmung unter den Menschen aus Haushalten mitweniger als 2.000 Euro Nettoeinkommen ist unverändert schlecht. In dieser Gruppehaben immer noch 77 Prozent Angst vor der Zukunft (Oktober 2022: 78 Prozent).Inflation belasten die MenschenDie Mehrheit der Befragten fürchtet einen weiteren allgemeinen Preisanstieg (76Prozent), allerdings ist der Anteil der Verbraucherinnen und Verbraucher, diegenug finanziellen Spielraum haben, um auch bei steigenden Preisen ihrenLebensstandard halten zu können, leicht gestiegen (von 48 im Oktober auf aktuell