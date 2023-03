HANNOVER, Deutschland, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Energie- und Wärmemanagement, hat heute seine Teilnahme an der Hannover Messe 2023 angekündigt. Dort wird das Unternehmen zeigen, wie seine IoT-basierten Smart Green Solutions die Industrie bei der Umstellung auf Nachhaltigkeit durch geringere Kohlendioxid-Emissionen im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel bis 2050[1] unterstützen. Die Ausstellung wird intelligente Fertigungs-, Energieinfrastruktur- und Gebäudeautomatisierungslösungen umfassen, die in der Lage sind, intelligente Fabriken, intelligente, durch Mikronetze unterstützte E-Mobilität und intelligente grüne Gebäude zu fördern. Zu den wichtigsten Highlights der Delta-Präsentation gehören unter anderem der neue Standardantrieb VP3000 mit variablem Drehmoment und offenem Regelkreis, der die Produktivität steigert und Oberschwingungen in Industriemotoren, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, auf bis zu 35 % reduziert, sowie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherlösungen. Zudem wird Delta wird am Dienstag, den 18. April, von 13:30 bis 14:30 Uhr MEZ eine Pressekonferenz auf dem eigenen Messegelände (Halle 11, Stand C20) veranstalten, um die Medienvertreter über seine jüngsten Fortschritte und neuen Initiativen zur Förderung des Übergangs zur Nachhaltigkeit zu informieren.

Dalip Sharma, Präsident und Geschäftsführer von Delta Electronics in der EMEA-Region, erklärte zur Präsenz des Unternehmens auf der Hannover Messe 2023: „Die ökologischen Herausforderungen treiben einen branchenweiten und weitreichenden Wandel in allen Organisationen weltweit voran. Auf der Hannover Messe 2023 zeigt Delta seine Lösungen, die für den schnell wachsenden IoT-Markt in der EMEA-Region geeignet sind und die steigende Nachfrage nach Ladelösungen für Elektrofahrzeuge erfüllen. Wie unsere Lösungen zeigen, ist Delta bestrebt, auf die Anforderungen des lokalen Marktes zu reagieren, und wird weiterhin in die Entwicklung energieeffizienter und nachhaltiger Lösungen investieren, die dem Bedarf der EMEA-Region entsprechen."