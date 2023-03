Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kempten (ots) - Im Jahr 2030 werden die Batterien von schätzungsweise vierMillionen Elektrofahrzeugen das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. DieLithium-Ionen-Batterien enthalten wertvolle Rohstoffe, deren Recyclingökologisch wie ökonomisch sinnvoll ist. Bislang ist die Demontage desBatteriesystems jedoch noch aufwendig und teuer, denn die Trennung derKomponenten erfolgt meist manuell. Hier setzt die Liebherr-Verzahntechnik GmbHan und erarbeitet Strategien und Prozesse für die automatisierte Demontage vonBatteriepacks - als Partner im vom Bund geförderten Forschungsprojekt "ZIRKEL",das die gesamte Kreislaufwirtschaft von Traktionsbatterien untersucht.Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien werden aus dem Verkehr gezogen, sobald ihreGesamtkapazität bei etwa 70-80 % ihrer ursprünglichen Kapazität(State-of-Health) angelangt ist. Der Großteil dieser Batterien wird recycelt unddie Rohmaterialien in den Materialkreislauf zur Herstellung von neuen Batterienzurückgeführt. Je nach Zustand findet ein kleiner Anteil der alten Batterieneinen erneuten Einsatz in batterieelektrischen Fahrzeugen (Remanufacturing) oderin Second-Life-Anwendungen wie stationären Batteriespeichern. Haben sieendgültig ausgedient, sieht die neue EU-Batterie-Verordnung Recyclingquoten undMindestmengen an wiederverwendeten Rohstoffen bei der Neuproduktion vor. Für dieRückführung in den Materialkreislauf muss die Industrie möglichst effizienteLösungen finden, zumal die Rücklaufmengen der Batterien künftig erheblichsteigen werden. Ziel ist eine nachhaltige, CO2-neutrale Batterieproduktionentlang der gesamten Prozesskette mit möglichst unbegrenzter Wiederverwendungvon Materialien in einem geschlossenen Produktlebenszyklus. Damit sollenAbfallprodukte und die Abhängigkeit von wichtigen Primärmaterialien minimiertwerden.Hohe Recyclingquoten durch AutomationAufgrund der verhältnismäßig geringen Stückzahlen und großen Variantenvielfaltdiverser Hersteller und Produktgenerationen finden heutzutage viele Demontage-und Remanufacturingprozesse noch manuell statt. "Wir sprechen hier fast vonLosgröße 1 im Rücklauf der Batteriepacks", erklärt Jan Pollmann,Entwicklungsingenieur Automationssysteme bei Liebherr. Um eine hoheRecyclingquote zu erzielen und die steigenden Rücklaufmengen wirtschaftlichverarbeiten zu können, ist eine Automation der Prozesse notwendig. Ein weitererAspekt ist der Arbeitsschutz: Die automatisierte Demontage gewährleistet dieGesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und schließt ihre Gefährdung durchHochspannung, Gefahrenstoffe oder Brandrisiken aus.Liebherr entwickelt automatisierte Demontageprozesse für Batteriepacks