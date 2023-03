Kodiak beginnt mit Explorationsprogramm 2023 bei seinem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD

Vancouver (British Columbia), 21. März 2023 / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Personal zum Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia mobilisiert, um mit dem Explorationsprogramm 2023 beim zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia zu beginnen.

Höhepunkte des Explorationsprogramms 2023 (siehe Pressemitteilung vom 28. Februar 2023)

- Die Pläne für 2023 sehen Bohrungen auf bis zu 25.000 m in mehreren Zielgebieten vor, um ein oder mehrere neue hochgradige Porphyrzentren zu entdecken.

- Bis dato wurden bei MPD 18 vielversprechende Zielgebiete identifiziert, die im Jahr 2023 weiterentwickelt werden sollen.

- Die Ziele für porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung, die für Bohrungen priorisiert wurden, beinhalten die Zonen Man, 1516, South und West.

- Weitere Arbeiten sind bei der hochgradigen Gold-Silber-Entdeckung Beyer geplant, einschließlich Schürfgrabungen und oberflächennahe Bohrungen.

- Die Bohrarbeiten werden beginnen, sobald die Standortbedingungen dies zulassen, und die ersten Arbeiten werden die erneute Aufzeichnung historischer Bohrkerne, die Einrichtung des Zugangs zum Konzessionsgebiet sowie die Vorbereitung des Bohrstandortes beinhalten.

- Eine 3D-Untersuchung der induzierten Polarisation auf 25 Linienkilometern und eine geochemische Untersuchung mit 1.500 Bodenproben werden neuere Zielgebiete wie Blue, Sky und Eclipse weiterentwickeln, bis diese bohrbereit sind.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Ich freue mich darauf, im Jahr 2023 ein weiteres bedeutsames Bohr- und Explorationsprogramm in Angriff zu nehmen, um das Potenzial des umfassenden, multizentrischen Porphyrsystems bei MPD weiter zu erschließen. Wir werden den erfolgreichen Ansatz, der zu unserer ersten Entdeckung in der Zone Gate führte, in diesem Jahr bei mehreren anderen vorrangigen Bohrzielen wiederholen, um weitere hochgradige Entdeckungen zu machen. Ich bin besonders stolz auf die zahlreichen neuen Zielgebiete, die das Team von Kodiak im Rahmen unserer regionalen Explorationsarbeiten generiert hat und die die außergewöhnlichen Möglichkeiten des Projekts MPD verdeutlichen.“