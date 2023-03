Energiewendedienliche Fahrweise eines Grünstrom-Speichers / Green Planet Energy wird Mitbetreiber einer netzgekoppelten Neun-MW-Batterie

Hamburg / Haßfurt (ots) - Die Hamburger Ökoenergiegenossenschaft Green Planet

Energy hat einen zwanzigprozentigen Anteil an einem Neun-Megawatt-Großspeicher

im fränkischen Haßfurt erworben. Damit will sie erproben, wie die schwankende

Erzeugung von Windkraft- und Solaranlagen künftig noch besser an den

Stromverbrauch angepasst werden kann. Den reaktionsschnellen Speicher betreibt

die Genossenschaft gemeinsam mit den Städtischen Betrieben Haßfurt und der

Vispiron Eco Investment.



Batteriespeicher stabilisieren die Stromnetze und verbessern die

Wirtschaftlichkeit von Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Der Haßfurter

Lithium-Ionen-Speicher wird mit einem innovativen Konzept betrieben, das sich

aus drei verschiedenen Fahrweisen zusammensetzt: Die Flexibilität des Speichers

wird im Intraday-Handel vermarktet, bei dem Strom tagesaktuell und

kontinuierlich gehandelt wird. Zudem senkt die Neun-MW-Batterie die

Netznutzungskosten an der Übergabestelle zwischen Verteilnetz und

Mittelspannungsebene, wovon alle Stromkund:innen der Region profitieren.

Zusätzlich wird er dazu genutzt, so genannte Blindleistung zu kompensieren -

eine im Wechselstromnetz energietechnische Notwendigkeit.