Mawson gibt den Rücktritt von CEO und Direktor und die Ernennung eines Interims-CEO bekannt

21. März 2023 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt bekannt, dass das Board of Directors (das "Board") den Rücktritt von Herrn Ivan Fairhall als Chief Executive Officer und Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung akzeptiert hat. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Fairhall für seine Dienste als CEO und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Fairhall als Berater, um eine reibungslose Übergabe der Geschäfte zu gewährleisten.

Das Unternehmen gibt außerdem die Ernennung von Frau Noora Ahola zum Interims-CEO bekannt. Frau Ahola kam 2014 als Umweltmanagerin zu Mawson und ist seit 2016 Umweltdirektorin des Unternehmens. 2020 wurde sie zur Geschäftsführerin der hundertprozentigen finnischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mawson Oy, ernannt. Die Fähigkeiten und die technische Erfahrung von Frau Ahola waren für das Tagesgeschäft vor Ort in Finnland von großer Bedeutung. Durch die Zusammenarbeit mit dem Management und den technischen Teams des Unternehmens gewährleistet die Ernennung von Frau Ahola zur Interims-CEO des Unternehmens eine minimale Unterbrechung des Betriebs und eine kontinuierliche Konzentration auf das langfristige Wachstum des Unternehmens und seiner Projekte.

Herr Michael Hudson, Executive Chairman, kommentiert: "Im Namen des Boards möchte ich Ivan für sein Engagement und seine Dienste für Mawson als CEO und Director danken. In dieser Zeit haben wir mit der PEA vom Oktober 2022 den bereits entdeckten Wert bei Rajapalot erfolgreich nachgewiesen und mit der Ausgliederung von Mawsons australischen Vermögenswerten in Southern Cross Gold Ltd. einen bedeutenden Unternehmenswechsel vollzogen. (ASX:SXG). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm als Berater und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Noora zum Interims-CEO ernennen können. Noora leitet nicht nur den Betrieb von Mawson in Finnland, sondern ist auch ein Branchenführer auf dem Gebiet der ESG- und Regulierungsfragen. Sie wird das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot weiter ausbauen und vorantreiben, damit es nicht nur zu einem bedeutenden EU-Goldprojekt wird, sondern auch zu einer seltenen Quelle für im Inland produziertes Kobalt, das für die Verwirklichung der erklärten Energiewendeziele der EU entscheidend ist."