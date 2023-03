KI-Allianz aus Deutschland Sopra Steria und Aleph Alpha werden strategische Partner / Jede zweite Behörde möchte KI einsetzen (FOTO)

Hamburg/Heidelberg (ots) - Sopra Steria, eine der führenden Management- und

Technologieberatungen in Europa, und der deutsche KI-Anbieter Aleph Alpha

schließen eine Partnerschaft. Beide Unternehmen werden künftig gemeinsam

KI-Lösungen für öffentliche Verwaltungen entwickeln. Ziel ist, dem Public Sector

in Deutschland und Europa zu mehr Effizienz und Technologiesouveränität zu

verhelfen.



Für die öffentliche Verwaltung sind mehr Effizienz, hohe Sicherheitsstandards

und das Vermeiden von Abhängigkeiten Schlüsselfaktoren. Sopra Steria und Aleph

Alpha werden ihre Kräfte auf diesen Gebieten bündeln. "Technologiesouveränität

ist zentraler Wettbewerbs- und Standortvorteil in Europa. Wir freuen uns darauf,

als Integrationspartner von Aleph Alpha an einem europäischen KI-Ökosystem zu

arbeiten, das dem Public Sector technologische Alternativen bietet und das

Risiko von Abhängigkeiten verringert", sagt Markus Schlosser, Leiter des

Geschäftsbereichs Public Sector von Sopra Steria.