Speedruns in Hanau am Main - Gaming Event auf dem New Work Campus der PioneerMakers GmbH (FOTO)

Hanau am Main (ots) - Am vergangenen Wochenende fand ein außergewöhnliches

Gaming-Event in Hanau statt. Der SpeedrunsDE Marathon bereicherte den

Wirtschaftsstandort Hanau und reflektierte die neue Welt der Arbeit.

Veranstaltet wurde das Charityevent von Moonflow Media GmbH, den Pionieren von

Speedruns in Deutschland, in Kooperation mit der PioneerMakers GmbH, Betreiber

des New Work Campus in Hanau.



Das Event brachte Gaming-Enthusiasten aus der deutschsprachigen Region online

und physisch zusammen und bot eine einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in

Speedruns zu demonstrieren. Der PioneerMakers Campus war das perfekte Setting

für die Veranstaltung, die nicht nur Gaming-Spaß bot, sondern auch eine tiefere

Bedeutung hatte. Es war das erste Speedruns Hybrid-Event dieser Art in

Deutschland.