Familienministerin Paus pocht auf mehr Geld für Kindergrundsicherung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Lisa Paus ihre Forderung nach mehr Geld für die geplante Kindergrundsicherung bekräftigt. "Wir sollten auch darüber sprechen, dass es eine Mehrleistung braucht, weil das Existenzminimum nicht das abdeckt, was Kinder in dieser Gesellschaft brauchen", sagte sie am Dienstag in der ntv-Sendung "Frühstart". Kinderarmut zu bekämpfen, koste auch Geld.

Ihr Ziel sei es, besonders von Armut betroffene Familien in den Fokus zu nehmen, argumentierte Paus. Dafür brauche es Steigerungen beim Bürgergeld-Regelsatz für Kinder und beim Kinderzuschlag. Nach einem "größeren Sprung" sei hingegen das Kindergeld nicht die erste Stellschraube, an der gedreht werden müsse.