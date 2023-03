Die Experten des Miningscout haben sich den Goldprojektentwickler Nevgold (WKN A3CTE1 / TSXV NAU) genauer angesehen und sind der Ansicht, dass eine Neubewertung in Aussicht stehen könnte.



Quelle: Depositphotos

Wie es in dem Bericht heißt, hängen Goldprojektentwickler außer von den eigenen operativen Fortschritten und der allgemeinen Marktlage auch immer – mit einer Hebelwirkung – vom Goldpreis ab. Dieser, so Miningscout, habe 2022 nach einem raschen Anstieg über 2.000 USD pro Unze ausgelöst durch die Ukrainekrise zunächst konsolidiert. Auf Grund der Turbulenzen im Bankensektor, vor allem auch in den USA, zeichne sich aber wieder ein stabileres Umfeld für den Goldpreis ab, hieß es, da die Marktteilnehmer wieder den „Sicheren Hafen“ Gold suchen würden. Schon im Vorfeld seien zudem Prognosen von einem festeren Goldpreisniveau im Jahr 2023 ausgegangen.

Nach Ansicht der Experten ist der Kursverlauf der Nevgold-Aktie im Kontext der Goldpreisentwicklung zu verstehen, wobei allerdings viele Entwicklungsgesellschaften von der zwischenzeitlichen Goldpreiserholung nicht profitiert hätten. So befinde sich der Nevogold-Kurs nach den Hochs des vergangenen Jahres noch in einer Konsolidierungsphase. Im Peer Group-Vergleich, heißt es in dem Bericht weiter, seien selbst die Unternehmen ab PEA-Level noch eher moderat bewertet. In einem normaleren Marktumfeld, so die Schlussfolgerung, sei ein etwas höheres Bewertungsniveau vorstellbar.



NevGold jedenfalls, so der Miningscout, verfüge über eine Option, zum 100%igen Erwerb des vielversprechenden Goldprojekts Nutmeg Mountain in Idaho bis Anfang 2024. Nutmeg Mountain verfüge seit 2020 über eine Ressource von 0,9 Mio. Unzen Gold in der Kategorie Indicated und gut 0,2 Mio. Unzen in der Kategorie Inferred, die als historisch eingestuft werde. NevGold möchte bis Jahresende 2023 mit einem bereits angelaufenen Bohrprogramm ein Update der Ressource erstellen. Anschließend soll 2024 eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) erfolgen.

Zudem halte NevGold 100% an den Goldprojekten Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada sowie dem Silber-/Polymetall-Projekt Ptarmigan in der kanadischen Provinz British Columbia. Auf Limousine Butte strebe NevGold noch 2023 ebenfalls die Aktualisierung einer historischen Goldressource sowie eine PEA für 2024 an. Das Unternehmen hat sich für 2023 das Ziel gesetzt, Ressourcen von über 3 Mio. Unzen Gold nachzuweisen.

Spekulativ eingestellte Anleger, so die Miningscout-Experten, könnten Einstiegschancen in die günstig bewertete Aktie von Nevgold (WKN A3CTE1 / TSXV NAU) nutzen, um vom positiven Bewertungsspielraum zu profitieren, der sich aus einer deutlichen Ressourcenausweitung ergeben könne.

