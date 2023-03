Insolvenz-Alarm! Finanzielle Probleme bei Sono Motor - Wie soll es weitergehen?

Sono Motors, Solarauto-Hoffnung aus München, steckt offenbar ist existenzbedrohenden finanziellen Schwierigkeiten. Gehen da jetzt endgültig die Lichter aus?

In einer Pflichtmitteilung von Sono Motors an die US-Börsenaufsicht SEC heißt es: "Unsere Wirtschaftsprüfer haben erhebliche Zweifel an unserer Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert". Zuerst hatte laut ntv capital.de darüber berichtet. Demnach drohe Sono Motors aufgrund anhaltender Verluste und unsicherer Finanzierungsrunden die Insolvenz.