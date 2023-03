Solider Ausblick und Dividendenziel erfreuen RWE-Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von RWE haben am Dienstag positiv auf den Geschäftsausblick des Versorgers reagiert. Während die Jahresresultate wegen bereits bekannter Eckdaten nicht überraschten, hieß es in ersten Reaktionen, dass der Energiekonzern mit einem soliden Ausblick und mit der avisierten Dividende überzeuge. Die Erholung vom jüngsten Tief seit Oktober nahm mit einem Anstieg um zuletzt 2,3 Prozent auf 39,26 Euro Formen an. In der Spitze hatte sich der Kurs mit 39,59 Euro wieder an die 40-Euro-Marke herangetastet.

RWE rechnet zwar damit, dass ein schwächerer Energiehandel das Ergebnis in diesem Jahr bremsen wird. Allerdings werden positive Effekte durch eine aktuell wieder höhere Stromproduktion von Kohle- und Kernkraftwerken erwartet, da diese die Energieknappheit in Deutschland abfederten. Dank des Segments, das eigentlich nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, will RWE auf Konzernebene 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro verdienen. Zumindest im besten Fall wäre dies mehr als die 2022 erzielten 6,3 Milliarden.