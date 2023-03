Das letzte Jahr war eine wahre Katastrophe für Technologieaktien, Bechtle fiel von 69,56 Euro aus Ende 2021 auf gerade einmal 32,57 Euro bis Mitte Oktober zurück. Erst dort setzte eine volatile Stabilisierungsphase ein, die zum Jahreswechsel erste Ergebnisse auf der Oberseite hervorgebracht hatte. Dabei konnte bis Anfang Februar ein Niveau von 41,77 Euro zurückerobert werden, was deutlich über dem EMA 200 lag. Nach einer Konsolidierungsphase der letzten Wochen strömt erneut Kapital in die Aktie und treibt das Papier entsprechend voran. Aus technischer Sicht dürfte nun eine zweite große Kaufwelle bevorstehen.

Hoffnungen auf Zinswende

Insbesondere die Hoffnungen auf eine Zinswende in der zweiten Jahreshälfte treiben wieder Technologieaktien dynamisch voran, für Bechtle lässt sich ein weiteres Ziel auf der Oberseite nun um 42,50 Euro und aufgrund der Ausdehnung der ersten Kaufwelle rechnerisch sogar im Bereich zwischen 46,38 und 50,00 Euro ableiten. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Fall für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, um allerdings nicht an Durchzugskraft im Schein zu verlieren, könnte beispielsweise ein Faktor Zertifikat mit einem fest eingebauten Hebel zum Einsatz kommen. Bedenklich wäre dagegen ein Kursrückgang der Bechtle-Aktie unter 39,00 Euro, in diesem Szenario müssten sich Anleger womöglich auf Abschläge auf 37,01 Euro einstellen.