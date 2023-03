Victorys mit Spannung erwartetes Bohrprogramm beginnt auf Lithiumkonzessionsgebiet Smokey, Nevada

- Bohrstandorte wurden ausgewählt, um die starke Lithiummineralisierung, die beim ersten Bohrprogramm 2022 in Bohrloch 09 im Gebiet von Interesse durchteuft wurde, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Oktober 2022 detailliert beschrieben wurde, auszuweiten.

- Anhand der kombinierten Ergebnisse aus Kartierung, Beprobung, Bohrungen sowie passiver seismischer Tromino-Vermessung hat das Unternehmen geschützte Karten erstellt, die hochdetaillierte visuelle Querschnitte zeigen, um die Verwerfungsbildung, die die Ränder der Lagerstätte begrenzen würden, besser zu verstehen.

Vancouver, BC, Kanada (21. März 2023) / IRW-Press / – Victory Battery Metals (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass das Unternehmen sein Phase-2-Bohrprogramm auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada begonnen hat.

Victorys 3 Bohrlöcher umfassendes Phase-2-Bohrprogramm umfasst qualitativ hochwertige Bohrziele und soll die starke Lithiummineralisierung erweitern, die zuvor im Bohrloch 09 auf dem Konzessionsgebiet durchteuft wurde. Dieses Bohrloch endete in erheblicher Lithiummineralisierung in Tonstein in einer Tiefe von 417 Fuß. Das Programm soll innerhalb von 2 bis 3 Wochen, je nach Wetterlage, abgeschlossen werden.

Zusammenfassung des Bohrprogramms

- Die neuen Bohrziele bieten eine perfekte Kombination aus Stepout-Bohrungen von früheren mineralisierten Abschnitten ausgehend und Basiszielen aus Tonsteinsedimenten innerhalb der Verwerfung Weepah Detachment und den darunter liegenden Tonsteinen der Esmeralda-Formation*

- Das Projektgebiet und die umliegenden Flächen weisen eine ausgeprägte Lithiummineralisierung in der Esmeralda-Formation an der Oberfläche auf. Diese Tatsache verspricht in Kombination mit den äußerst ermutigenden Ergebnissen der ersten Bohrrunde von Victory (die im Jahr 2022 abgeschlossen wurde) Gutes für das Potenzial des Projektgebiets.