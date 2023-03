CAMELOT zum 10. Mal als Beste Berater ausgezeichnet / Kontinuierlich hohe Projektqualität und Kundenzufriedenheit

Mannheim (ots) - Zum zehnten Mal in Folge wurden die CAMELOT Management

Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Beste

Berater" Deutschlands gewürdigt - und dies in gleich sechs Kategorien:

Einkauf/Supply Chain Management, Operations Management, Organisation,

Chemie/Pharma, Maschinen- und Anlagenbau sowie Konsumgüter & Handel.

Ausschlaggebend für die Würdigung waren Höchstnoten von Kunden für die Qualität

der Beratung sowie zahlreiche Empfehlungen von anderen Beratungshäusern.



"Die Auszeichnung freut uns dieses Jahr ganz besonders. Seit der erstmaligen

Vergabe des Awards vor 10 Jahren durchgängig zu den Besten zu gehören, ist eine

außerordentliche Bestätigung unserer Arbeit. Wir bedanken uns bei allen Kunden

für die vielen positiven Bewertungen", kommentiert Libor Kotlik, Managing

Partner bei CAMELOT. Auch für die Zukunft sieht er CAMELOT als

Beratungsspezialist für das Management von Liefer- und Wertschöpfungsketten gut

gerüstet: "Angesichts der zahlreichen Probleme in den globalen Lieferketten in

einem dauerhaft unsicheren wirtschaftlichen Umfeld sind unsere Kompetenzen

relevanter denn je."