Foxit erhält Microsoft 365-Zertifizierung für PDF Editor Cloud for Microsoft® Teams / Foxit bietet sichere Lösungen für die leistungsstärksten verfügbaren Tools am Markt

Berlin (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein führender Anbieter

innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich

bekanntzugeben, dass Foxit PDF Editor Cloud for Teams die Microsoft ®

365-Zertifizierung erhalten hat. Das spiegelt den kontinuierlichen Fokus wider,

Lösungen für die sichersten verfügbaren Anwendungen bereitzustellen. Die

Microsoft 365-Zertifizierung für Teams ermöglicht Unternehmen, über die

Plattform zusammenzuarbeiten und dabei die leistungsstarken Funktionen von Foxit

PDF Editor Cloud for Microsoft Teams zu nutzen - mit der Gewissheit, dass ihre

Geschäftsdaten sicher sind.



"Bei Foxit legen wir großen Wert darauf, den sichersten Zugang zu unseren

leistungsstarken Tools und Applikationen zu bieten", sagt Phil Lee, Chief

Commercial Officer bei Foxit. "Unsere Kunden können sich auf ihre Workflows

konzentrieren und haben die Gewissheit, dass ihre Dokumente bei der

Zusammenarbeit in der Cloud umfassend geschützt sind. Die Microsoft

365-Zertifizierung von Foxit PDF Editor Cloud for Microsoft Teams bedeutet, dass

unsere Lösung einige der strengsten und anspruchsvollsten Tests der Branche

durchlaufen hat."