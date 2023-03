Entwickler von NFT Gaming Metaverse nehmen beim längsten Token-Verkauf der Welt 30 Millionen $ von der Community und den Spielern ein

Singapur, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) - Pixelcraft Studios, Entwickler von

Aavegotchi (https://www.aavegotchi.com/) , einem schnell wachsenden

Web3-Gaming-Protokoll und einer Community, hat den erfolgreichen Abschluss eines

mehrjährigen Token-Verkaufs bekanntgegeben, der insgesamt 30 Millionen $

einbrachte.



Ab dem 14.09.2020 wurde der Verkauf des $GHST-Tokens als DAICO (Decentralized

Autonomous ICO) strukturiert - ein Modell für dezentrales Fundraising, das

ursprünglich von Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum, vorgeschlagen wurde.





Der Verkauf dauerte mehr als zwei Jahre und endete schließlich, alsAavegotchiDAO, das offizielle Führungsgremium des Aavegotchi-Protokolls,aufgrund der Unsicherheit über die Stabilität des DAI-Stablecoins für denVerkauf stimmte.Ironischerweise endete der Verkauf genau an dem Tag des Depegging von DAI undUSDC durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank.Die abschließende Summe von 30 Millionen $ stellt eine der größtenFinanzierungsrunden in 2023 dar, insbesondere im GameFi-Sektor. Bemerkenswertist, dass keine VCs oder Angel Investors direkt an der Beschaffung beteiligtwaren.Die Gelder werden unter den Teilnehmern der Community aufgeteilt. DieHauptentwickler von Aavegotchi - Pixelcraft Studios - erhalten 25 % bzw. 7,5Mio. $ und DAO Treasury erhält die restlichen 22,5 Mio. $, wobei alle Gelder fürEntwicklung, Marketing, Liquiditätsbereitstellung oder Protokollbelohnungenvorgesehen sind.Das Aavegotchi-Team bedankte sich für die überwältigende Unterstützung derCommunity. "Der erfolgreiche Abschluss dieses Verkaufs stellt einen Wendepunktim Bereich des dezentralen Fundraisings dar und ist hoffentlich ein Modell fürverantwortungsvolles Fundraising für künftige Projekte. Wir sind begeistert,eine so starke und leidenschaftliche Community hinter uns zu haben und freuenuns über das Potenzial von AavegotchiDAO, den Löwenanteil dieser Summe zuerhalten", sagte Coder Dan, Mitbegründer und CEO von Pixelcraft Studios.Das Aavegotchi-Ökosystem kombiniert Spiele, DeFi (dezentrales Finanzwesen) undNFTs (nicht-fungible Token), um einzigartige und fesselnde Erfahrungen für dieNutzer zu schaffen. Die Spieler können Aavegotchis, gespenstische digitaleTierchen mit einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten, kaufen und individuellgestalten. Mit diesen Aavegotchis kann man dann gegen andere Spieler kämpfenoder an verschiedenen Spielen und Aktivitäten im Aavegotchi-Universum (TheGotchiverse) teilnehmen.Die angekündigte Roadmap für 2023 beinhaltet eine komplett neueGaming-Blockchain, die von Polygon Supernets mit GHST als Gas-Token betriebenwird, neue plattformübergreifende Spieletitel und die vollständigeOnchain-Dezentralisierung des Aavegotchi-Protokolls.Medienanfragen:nigel@pixelcraftstudios.ioWebsite: https://aavegotchi.com/Blog: https://blog.aavegotchi.com/View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/entwickler-von-nft-gaming-metaverse-nehmen-beim-langsten-token-verkauf-der-welt-30-millionen--von-der-community-und-den-spielern-ein-301777108.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169243/5468362OTS: Pixelcraft Studios