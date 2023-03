Drone Delivery Canada Corp. veröffentlicht Finanzergebnisse für 2022 und stellt ein allgemeines Unternehmensupdate bereit

Das Unternehmen ist erfreut zu berichten, dass es im Jahr 2022 mit 826.446 Dollar seinen bisher höchsten Umsatz erzielt hat, was einem Umsatzwachstum von über 140 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus verringerte das Unternehmen seinen Nettoverlust im Jahr 2022 um fast 1.300.000 Dollar oder 8,7 % gegenüber dem Vorjahr.

DDC freut sich überdies, im Folgenden allgemeine Unternehmensinformationen über seine Aktivitäten bereitzustellen:

Entwicklung von Condor

Das Unternehmen berichtet, dass die verbesserte Bordelektronik (Avionik) der Condor-Schwerlastdrohne erfolgreich getestet wurde, und meldet die Fertigstellung der Condor-Alpha-Drohne, die sich derzeit im Kommerzialisierungszentrum des Unternehmens befindet, das sich vollständig der Entwicklung und Vermarktung der Condor-Drohne widmet. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Condor-Alpha-Drohne hat das Unternehmen mit der Umrüstung der zweiten und dritten Condor-Drohne begonnen, um die Vermarktung vorzubereiten. Gleichzeitig wird sich das Unternehmen darum bemühen, weitere Verbesserungen an der Technologie von Condor zu erzielen.

Entwicklung von Canary

Das Unternehmen hat zahlreiche erfolgreiche Einsätze des Fallschirm-Bergungssystems während der Tests am anderen Teststandort des Unternehmens durchgeführt, der der Entwicklung und Vermarktung der kleineren Drohnen des Unternehmens dient. Das Unternehmen hat außerdem in einer unabhängigen Testeinrichtung gemäß der Norm ASTM F3389 (Standard Test Method for Assessing the Safety of Small Unmanned Aircraft Impacts) Falltests absolviert. Diese Tests sind Teil der Anforderungen von Transport Canada, um eine Zulassung für den Flug über Menschen zu erhalten. Mit den bisher erfassten Daten und den erfolgreichen Tests erwartet das Unternehmen, dass die endgültige Validierung der Fähigkeit des Fliegens über Menschen im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Überprüfung durch Transport Canada.