In London gaben die Aktien von Kingfisher nach Jahreszahlen um rund 0,5 Prozent nach. Die Analysten von Credit Suisse attestierten der Baumarktkette eine weitgehend erwartungsgemäße Geschäftsentwicklung und lobten die mittelfristigen Unternehmensziele./gl/stk

Mit am wenigsten gefragt im positiven Marktumfeld waren hingegen - wenig überraschend - die als defensiv geltenden Lebensmittel- und Getränkehersteller , Telekomfirmen , Versorger und Medizinunternehmen . Ähnliches galt am Tag vor dem Fed-Zinsentscheid für die zinssensiblen Immobilientitel .

Der Bankenindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 setzte mit einem Plus von fast 4 Prozent seine Vortags begonnene Stabilisierung fort, notiert aber immer noch deutlich unter seinem Niveau von vor anderthalb Wochen. UBS erholten sich um weitere 4 Prozent, während sich Credit Suisse mit minus 0,4 Prozent auf ihrem rekordniedrigen Niveau kaum stabilisieren konnten.

Ask 4,76

Ask 4,76

Ask 5,63

Ask 5,63

Nach der Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die heimische Konkurrentin UBS und den Liquiditätshilfen der Notenbanken ging es vor allem für den gebeutelten Bankensektor weiter bergauf. Auch der am Mittwochabend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed scheint den Anlegern keine großen Sorgen zu bereiten. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets geht davon aus, dass der vor einem Jahr angelaufene Erhöhungszyklus mit einem kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten erst einmal ein Ende finden dürfte.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen können sich am Dienstag erneut über deutliche Kursgewinne freuen. Gegen Mittag gewann der EuroStoxx 50 1,76 Prozent auf 4191,79 Punkte. Damit hat der Eurozonen-Leitindex den Rückschlag seit Beginn der Bankenkrise in den USA vor anderthalb Wochen großteils wieder aufgeholt. Für den französischen Cac 40 ging es zuletzt um 1,63 Prozent auf 7127,58 Punkte hoch und der britische FTSE 100 legte um 1,45 Prozent auf 7511,04 Punkte zu.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer