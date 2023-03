Darmstadt (ots) - Steigende Energiepreise bleiben die größte Bedrohung für

Unternehmen, so die Meinung von Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft. Laut

dem aktuellen Report von Dun & Bradstreet nennen die befragten globalen

Wirtschaftsführer ebenfalls eine schwächere Kundennachfrage (25 Prozent),

Cybersicherheit (24 Prozent), höhere Steuern (24 Prozent) und den

Fachkräftemangel (20 Prozent) als weitere große Herausforderungen für 2023.



Nahezu die Hälfte (43 Prozent) der weltweit befragten Unternehmensleiter sieht

den Anstieg der Energiepreise in diesem Jahr weiterhin als größte

Herausforderung, obwohl sich die westlichen Länder nach Kräften bemühten, die

Energieausgaben in den Wintermonaten zu begrenzen und die Inflation zu

bekämpfen.





Laut dem heute veröffentlichten Report "Datengesteuerte Resilienz: Wachstum inZeiten der Ungewissheit", für den 3.396 Führungskräfte aus 18 Ländern befragtwurden, ist die Besorgnis über Energiepreiserhöhungen in Europa am stärkstenausgeprägt, vor allem in Polen, wo 60 Prozent der Befragten dies als ihre größteHerausforderung ansehen, da der Kontinent mit noch mehr wirtschaftlichemGegenwind zu kämpfen hat. In den Vereinigten Staaten ist dieser Wert jedochstark auf ein Viertel (27 Prozent) gesunken - dies mag darin begründet sein,dass die USA in ihrer Energieversorgung größtenteils autark sind.Im Vergleich dazu wird erwartet, dass der allgemeine Anstieg der Geschäftskostenfür mehr als ein Drittel (37 Prozent) der befragten Unternehmen im Jahr 2023akute Auswirkungen haben wird, da die Welt weiterhin ihre wirtschaftlichenVerluste infolge der Pandemie ausgleichen muss.Obwohl die Umfrage ergab, dass 27 Prozent der Führungskräfte die Resilienz ihresUnternehmens in turbulenten Zeiten als "äußerst resilient" einstufen, ist esangesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit für mehr Unternehmenunerlässlich, ein höheres Maß an Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, umwettbewerbsfähig zu bleiben und sich für Wachstum und Innovation zupositionieren. Vor diesem Hintergrund ist es besorgniserregend, dass 85 Prozentder Unternehmen derzeit keine Daten nutzen, um Störungen in ihrem Ökosystem zuverstehen.Rikard Candell, Vice President Data Science bei Dun & Bradstreet bemerkt dazu:"Der heutige Markt birgt viele Unsicherheiten, die sich gleichzeitig und inerheblichem Maße auf das Geschäftsumfeld auswirken. Die Unternehmen sehen sichmit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, darunter die anhaltendhohe Inflation, die fortgesetzte Straffung der Geldpolitik und die hohenZinssätze, gestiegene Energiekosten, die anhaltenden Auswirkungen der Pandemiesowie Krieg und geopolitische Instabilität. Angesichts der vielen Marktthemen,